Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»

Владимир Пономарев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

Сегодня армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось , что Николич согласовал контракт с греческим АЕК.

«Я считаю, что это непорядочно по отношению к клубу. Он говорил, что хочет бороться за чемпионство, а получилось так, что ушел почти сразу после сезона.

Команда показывала при нем хорошую игру, добивалась результата, поэтому очень обидно, что так получилось.

Я не думаю, что ЦСКА многое потеряет, главное – сохранить команду», – сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев .

Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»