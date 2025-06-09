Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
Владимир Пономарев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.
Сегодня армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось, что Николич согласовал контракт с греческим АЕК.
«Я считаю, что это непорядочно по отношению к клубу. Он говорил, что хочет бороться за чемпионство, а получилось так, что ушел почти сразу после сезона.
Команда показывала при нем хорошую игру, добивалась результата, поэтому очень обидно, что так получилось.
Я не думаю, что ЦСКА многое потеряет, главное – сохранить команду», – сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.
Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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