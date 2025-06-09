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Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»

Владимир Пономарев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

Сегодня армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось, что Николич согласовал контракт с греческим АЕК.

«Я считаю, что это непорядочно по отношению к клубу. Он говорил, что хочет бороться за чемпионство, а получилось так, что ушел почти сразу после сезона.

Команда показывала при нем хорошую игру, добивалась результата, поэтому очень обидно, что так получилось.

Я не думаю, что ЦСКА многое потеряет, главное – сохранить команду», – сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14286 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
ТАСС
logoЦСКА
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