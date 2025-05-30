Пономарев назвал Мусаева лучшим тренером сезона в РПЛ: «У «Краснодара» все прошло гладко, без серьезных провалов – редкое явление. Теряли очки, но не игру»
Владимир Пономарев назвал Мурада Мусаева лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
В минувшем сезоне «Краснодар» под руководством Мусаева впервые в истории стал чемпионом России.
– Кого бы назвали лучшим тренером?
– Я думаю, Мусаев. Он сумел сохранить команду на целый сезон без срывов и серьезных провалов. Обычно бывают плохие игры, которые команды проигрывают непонятно почему. У него все прошло очень гладко.
Это редкое явление. Они теряли очки, это естественно, но игру они не теряли. Вот в чем дело, – сказал бывший игрок ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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