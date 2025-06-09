Пономарев предрек ничью в матче России и Беларуси: «Напряжение будет, игры в одни ворота не жду. Белорусы хотят что‑то доказать»
Владимир Пономарев считает, что сборная России сыграет вничью с Беларусью.
Команды встретятся во вторник в Минске в товарищеском матче.
«Во‑первых, мне очень понравилась наша игра с Нигерией (1:1). И нигерийцы тоже хорошие ребята, пижонистые, правда, но неплохо играют.
Второе — с белорусами я легкого матча не жду. Они тоже не хотят проигрывать, они что‑то хотят доказать. Так что напряжение в игре будет, игры в одни ворота не жду. Думаю, 1:1 сыграем», — сказал бывший защитник сборной СССР.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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