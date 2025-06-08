«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
«Зенит» не возражает, если Жерсон Сантос сыграет на клубном чемпионате мира.
Ожидается, что по окончании турнира центральный хавбек «Фламенго» получит 10-дневный отпуск, после чего прибудет в расположение петербургского клуба, сообщает GOAL Brasil.
Ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить отступные за Жерсона в размере 25 млн евро, а зарплата 28-летнего бразильца составит 4 млн в год плюс бонусы.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GOAL Brasil
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