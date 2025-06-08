«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска

«Зенит» не возражает, если Жерсон Сантос сыграет на клубном чемпионате мира.

Ожидается, что по окончании турнира центральный хавбек «Фламенго » получит 10-дневный отпуск, после чего прибудет в расположение петербургского клуба, сообщает GOAL Brasil.

Ранее стало известно, что «Зенит » готов заплатить отступные за Жерсона в размере 25 млн евро, а зарплата 28-летнего бразильца составит 4 млн в год плюс бонусы.