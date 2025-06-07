Жерсон может зарабатывать в «Зените» почти в 3 раза больше, чем во «Фламенго». Контракт хавбека с петербуржцами согласован (Вене Казагранде)
«Зенит» согласовал контракт с Жерсоном Сантосом.
Как сообщает журналист Вене Казагранде, петербургский клуб уже достиг соглашения с представителями игрока по сроку контракта и зарплате. Россияне хотели выплатить отступные в размере 25 миллионов евро несколькими траншами, но «Фламенго» отклонил это предложение – он рассчитывает получить всю сумму сразу.
Зарплата, предложенная «Зенитом» Жерсону, почти в три раза больше той, что полузащитник получает сейчас.
Подробную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.
«Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
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