Жерсон может зарабатывать в «Зените» почти в 3 раза больше, чем во «Фламенго». Контракт хавбека с петербуржцами согласован (Вене Казагранде)

«Зенит» согласовал контракт с Жерсоном Сантосом.

Как сообщает журналист Вене Казагранде, петербургский клуб уже достиг соглашения с представителями игрока по сроку контракта и зарплате. Россияне хотели выплатить отступные в размере 25 миллионов евро несколькими траншами, но «Фламенго» отклонил это предложение – он рассчитывает получить всю сумму сразу.

Зарплата, предложенная «Зенитом» Жерсону, почти в три раза больше той, что полузащитник получает сейчас.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь .

«Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»