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«Зенит» допускает выплату 25 млн евро отступных за Жерсона. Клуб попытается подписать хавбека после КЧМ (Globo)

«Зенит» по-прежнему хочет подписать Жерсона.

Российский клуб дал понять, что предпримет попытки подписать центрального полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, об этом сообщает Globo.

Петербуржцы также рассматривают возможность выплаты отступных за Жерсона, которые составляют 25 миллионов евро.

В феврале этого года «Зенит» договорился о подписании Жерсона – предложение российского клуба составляло 29 миллионов евро. Сделка была близка к завершению, но Жерсон решил продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». Стороны в результате продлили соглашение до 2030 года.

Подробную статистику бразильского футболиста можно изучить здесь.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoЖерсон Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
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