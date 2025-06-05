Шченсны и «Барса» согласовали контракт до 2027 года, клуб рассчитывает на вратаря даже с учетом трансфера Гарсии (Фабрицио Романо)

Войчех Шченсны и «Барселона» договорились об условиях контракта.

Каталонский клуб и 35-летний польский вратарь согласовали новый договор до лета 2027 года, остались лишь формальные шаги, сообщает Фабрицио Романо .

«Барса» подтвердила Войчеху , что рассчитывает на него даже с учетом готовящегося подписания Жоана Гарсии из «Эспаньола».

Напомним, Шченсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной» после тяжелой травмы Марка-Андре тер Стегена.

Голкипер провел 15 матчей в Ла Лиге (8 – на ноль), пропуская в среднем 0,8 гола за игру. Его подробная статистика – здесь .