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Мбаппе о форме: «Я хорошо играю. Не идеально, но я на подъеме. Главное – брать трофеи»

Килиан Мбаппе высказался о своей игровой форме.

«Вернуться на свой лучший уровень? Сложно, я не математик. Не знаю.

С января я чувствую себя хорошо. Я хорошо играю. Не идеально, но я на подъеме, это радует. Самое главное – выигрывать трофеи. У нас еще есть трофеи, за которые мы должны играть. Клубный ЧМ очень важен», – сказал форвард «Реала».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2322 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
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