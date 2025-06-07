Мбаппе о форме: «Я хорошо играю. Не идеально, но я на подъеме. Главное – брать трофеи»

Килиан Мбаппе высказался о своей игровой форме.

«Вернуться на свой лучший уровень? Сложно, я не математик. Не знаю.

С января я чувствую себя хорошо. Я хорошо играю. Не идеально, но я на подъеме, это радует. Самое главное – выигрывать трофеи. У нас еще есть трофеи, за которые мы должны играть. Клубный ЧМ очень важен», – сказал форвард «Реала ».