Дешам о Мбаппе: «Оптимальная позиция для него и сборной – центр нападения. Он отыграл там весь сезон, стал лучшим бомбардиром европейских лиг»

Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе наиболее эффективен в центре нападения.

Ранее 26-летний форвард «Реала» получил «Золотую бутсу», забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

В воскресенье сборная Франции сыграет против Германии в матче за 3-е место в Лиге наций.

«Он привык играть именно в этой роли и крайне эффективен на этом участке поля – он стал лучшим бомбардиром Европы не просто так, никто не забил больше него. Весь сезон он отыграл в центре атаки.

Да, у него не тот стиль, что у Жиру , но я считаю, что это оптимальная позиция и для него, и для команды – это центр», – сказал главный тренер сборной Франции .