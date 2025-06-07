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  • Дешам о Мбаппе: «Оптимальная позиция для него и сборной – центр нападения. Он отыграл там весь сезон, стал лучшим бомбардиром европейских лиг»
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Дешам о Мбаппе: «Оптимальная позиция для него и сборной – центр нападения. Он отыграл там весь сезон, стал лучшим бомбардиром европейских лиг»

Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе наиболее эффективен в центре нападения.

Ранее 26-летний форвард «Реала» получил «Золотую бутсу», забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

В воскресенье сборная Франции сыграет против Германии в матче за 3-е место в Лиге наций. 

«Он привык играть именно в этой роли и крайне эффективен на этом участке поля – он стал лучшим бомбардиром Европы не просто так, никто не забил больше него. Весь сезон он отыграл в центре атаки.

Да, у него не тот стиль, что у Жиру, но я считаю, что это оптимальная позиция и для него, и для команды – это центр», – сказал главный тренер сборной Франции.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛос-Анджелес
logoОливье Жиру
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
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