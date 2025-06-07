Дешам о Мбаппе: «Оптимальная позиция для него и сборной – центр нападения. Он отыграл там весь сезон, стал лучшим бомбардиром европейских лиг»
Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе наиболее эффективен в центре нападения.
Ранее 26-летний форвард «Реала» получил «Золотую бутсу», забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.
В воскресенье сборная Франции сыграет против Германии в матче за 3-е место в Лиге наций.
«Он привык играть именно в этой роли и крайне эффективен на этом участке поля – он стал лучшим бомбардиром Европы не просто так, никто не забил больше него. Весь сезон он отыграл в центре атаки.
Да, у него не тот стиль, что у Жиру, но я считаю, что это оптимальная позиция и для него, и для команды – это центр», – сказал главный тренер сборной Франции.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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