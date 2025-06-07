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Жером Ротен: «Дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка. Он не прилагал усилий в некоторых матчах, нужно сосредоточиться на команде»

Жером Ротен критически высказался о Килиане Мбаппе.

«Думаю, дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка. В сентябре-октябре-ноябре, когда он отсутствовал в составе сборной, была возможность забрать ее у него и позволить Килиану сосредоточиться на своей игре.

Это не проблема, обороняется он или нет, потому что он прилагает усилия. Но были матчи, в которых он не прилагал этих усилий. Как только мяч оказывался не у него или не у его команды, он не бежал.

Против Испании мы увидели, как он прессинговал. Это позволило Франции завладевать мячом. Проблема заключалась в том, что защита оставалась в 50 метрах позади. Это и привело к большинству пропущенных голов.

Мбаппе нужно делать больше с точки зрения командой игры, а не концентрироваться только на себе. В четверг он провел неплохую игру, мне понравилось.

Но ему нужно переключиться на команду, даже в контексте «Реала». Вы ждете, что такой игрок сделает лучше и своих партнеров по команде. Он должен быть эталоном», – сказал экс-игрок сборной Франции.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoЖером Ротен
logoРеал Мадрид
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