Фабиан Руис: «Надеюсь, «Золотой мяч» достанется партнеру по команде – будь это игрок сборной Испании или «ПСЖ». Они все заслуживают – выдался невероятный сезон»

Фабиан Руис высказал мнение относительно возможного обладателя «Золотого мяча».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ранее заявил, что проголосует за Фабиана Руиса, Педри и Ламина Ямаля в качестве кандидатов на «Золотой мяч».

«Мы показываем отличные результаты, выигрываем титулы. «Золотой мяч » – это отдельный приз, вручаемый лучшему игроку сезона. И сейчас я об этом даже не думаю.

Я думаю о том, чтобы наслаждаться собой и помогать национальной сборной сейчас, и моей команде, когда это необходимо. Сейчас я думаю только о предстоящем матче с Португалией.

Надеюсь, что «Золотой мяч» достанется моему товарищу по команде. Неважно, будь это игрок из сборной или из «ПСЖ» . Главное, чтобы это был партнер по команде, и я буду рад за того, кто его выиграет.

Они все этого заслуживают, потому что у них выдался невероятный сезон. Пусть победит лучший», – сказал полузащитник сборной Испании и «ПСЖ» Фабиан Руис .