Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит «Золотой мяч» – все, что он делает, удивляет»

Рафаэль Лусан считает, что Ламин Ямаль заслуживает получить «Золотой мяч».

Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4) и встретится с Португалией в финале турнира.

«Отличный матч. Испания снова добилась успеха, несмотря на то, что нам противостоял сильный соперник. Кажется, что это легко, но это очень сложно.

Испания будет в мировом рейтинге среди лучших сборных, а это непросто. Я поздравляю игроков и тренерский штаб, они проделали потрясающую работу».

О шансах Ламина Ямаля на «Золотой мяч»

«Думаю, в этом наконец-то можно было убедиться, и не только благодаря двум голам, но и благодаря его великолепной игре. Все, что он делает, удивляет. Он зарекомендовал себя как великий игрок и прошел долгий путь. Надеюсь, что его наградят «Золотым мячом», которого он заслуживает», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью Teledeporte.