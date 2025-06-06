Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит «Золотой мяч» – все, что он делает, удивляет»
Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4) и встретится с Португалией в финале турнира.
«Отличный матч. Испания снова добилась успеха, несмотря на то, что нам противостоял сильный соперник. Кажется, что это легко, но это очень сложно.
Испания будет в мировом рейтинге среди лучших сборных, а это непросто. Я поздравляю игроков и тренерский штаб, они проделали потрясающую работу».
О шансах Ламина Ямаля на «Золотой мяч»
«Думаю, в этом наконец-то можно было убедиться, и не только благодаря двум голам, но и благодаря его великолепной игре. Все, что он делает, удивляет. Он зарекомендовал себя как великий игрок и прошел долгий путь. Надеюсь, что его наградят «Золотым мячом», которого он заслуживает», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью Teledeporte.