  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит «Золотой мяч» – все, что он делает, удивляет»
15

Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит «Золотой мяч» – все, что он делает, удивляет»

Рафаэль Лусан считает, что Ламин Ямаль заслуживает получить «Золотой мяч».

Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4) и встретится с Португалией в финале турнира.

«Отличный матч. Испания снова добилась успеха, несмотря на то, что нам противостоял сильный соперник. Кажется, что это легко, но это очень сложно.

Испания будет в мировом рейтинге среди лучших сборных, а это непросто. Я поздравляю игроков и тренерский штаб, они проделали потрясающую работу».

О шансах Ламина Ямаля на «Золотой мяч»

«Думаю, в этом наконец-то можно было убедиться, и не только благодаря двум голам, но и благодаря его великолепной игре. Все, что он делает, удивляет. Он зарекомендовал себя как великий игрок и прошел долгий путь. Надеюсь, что его наградят «Золотым мячом», которого он заслуживает», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью Teledeporte.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoЛамин Ямаль
logoСборная Франции по футболу
logoБарселона
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
Рафаэль Лусан
logoЛига наций УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дешам о 4:5 от Испании: «Мы превосходили их в игре. Франция лучше контролировала ход матча. Я не виню только защитников за пропущенные голы – их оставляли один в один»
1105 июня, 21:39
Ямаль о 5:4 с Францией: «К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но нас заставили страдать. В финале победит сильнейший – надеюсь, вернем трофей в Испанию»
475 июня, 21:36
Ямаль стал лучшим игроком матча Испания – Франция. 17-летний вингер «Барсы» сделал дубль
2085 июня, 21:09
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
352 минуты назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
8сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
6сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
17 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
232 минуты назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
4сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53