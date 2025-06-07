АЕК выкупит Николича за 600 тысяч евро. Тренер уходит из ЦСКА из-за отсутствия семьи рядом и возможности играть в еврокубках

Марко Николича выкупят у ЦСКА за 600 тысяч евро.

45-летний сербский специалист может стать главным тренером АЕКа.

По данным Sport24.gr, греческий клуб собирается выкупить оставшийся год по контракту тренера с ЦСКА за 600 тысяч евро – это сумма отступных.

Как пишет журналист Иван Карпов, Марко Николич и АЕК находятся в диалоге и согласовывают договор.

Главные причины потенциального ухода специалиста из ЦСКА – это отсутствие семьи рядом и возможности играть в еврокубках.

В прошлом сезоне ЦСКА при Николиче занял третье место в Мир РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.