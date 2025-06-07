Николич намерен сам выкупить контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК («Чемпионат»)

Марко Николич может продолжить карьеру в Греции.

Тренер намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА, чтобы перейти в АЕК , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти согласовали контракт.

Ранне появилась информация, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА , если сможет договориться с самим Николичем .

Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.