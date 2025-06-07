Николич намерен сам выкупить контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК («Чемпионат»)
Марко Николич может продолжить карьеру в Греции.
Тренер намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА, чтобы перейти в АЕК, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти согласовали контракт.
Ранне появилась информация, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сможет договориться с самим Николичем.
Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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