Круговой о голе Арокодаре после паса Сафонова: «Не скажу, что ошибка Матвея. Мы мячи не выбиваем, а стараемся разыгрывать, чуть-чуть возникло недопонимание»
Данил Круговой не считает, что Матвей Сафонов ошибся в игре с Нигерией (1:1).
На 71-й минуте вратарь «ПСЖ» отдал неудачный пас из пределов штрафной. Мяч перехватил форвард нигерийцев Толу Арокодаре, сравнявший счет в игре.
«Не скажу, что пропущенный мяч – ошибка Матвея. Потому что мы мячи не выбиваем, а стараемся разыгрывать.
Чуть-чуть возникло недопонимание, но ничего страшного, поддержали Матвея и пошли дальше», – сказал защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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