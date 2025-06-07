Круговой о голе Арокодаре после паса Сафонова: «Не скажу, что ошибка Матвея. Мы мячи не выбиваем, а стараемся разыгрывать, чуть-чуть возникло недопонимание»

Данил Круговой не считает, что Матвей Сафонов ошибся в игре с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте вратарь «ПСЖ» отдал неудачный пас из пределов штрафной. Мяч перехватил форвард нигерийцев Толу Арокодаре, сравнявший счет в игре.

«Не скажу, что пропущенный мяч – ошибка Матвея. Потому что мы мячи не выбиваем, а стараемся разыгрывать.

Чуть-чуть возникло недопонимание, но ничего страшного, поддержали Матвея и пошли дальше», – сказал защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой.

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