Круговой о матче с Нигерией: «Бонифасе не впечатлил – не было даже моментов. В первом тайме подача была, животом принял, а мяч от него отскочил»

Данил Круговой заявил, что его не впечатлила игра Виктора Бонифасе.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Виктор Бонифасе , представляющий «Байер », провел 61 минуту на поле.

«Бонифасе не впечатлил. У него, по-моему, даже моментов особо не было. В первом тайме подача на него была, он животом принял, а мяч от него отскочил. И во втором тайме один удар головой.

Мне больше понравился 10-й номер (Толу Арокадаре – Спортс’‘), который вышел на замену и в итоге забил.

У него рост два метра – два меня просто», – сказал защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой.

Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут