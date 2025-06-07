Круговой о матче с Нигерией: «Бонифасе не впечатлил – не было даже моментов. В первом тайме подача была, животом принял, а мяч от него отскочил»
Данил Круговой заявил, что его не впечатлила игра Виктора Бонифасе.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Виктор Бонифасе, представляющий «Байер», провел 61 минуту на поле.
«Бонифасе не впечатлил. У него, по-моему, даже моментов особо не было. В первом тайме подача на него была, он животом принял, а мяч от него отскочил. И во втором тайме один удар головой.
Мне больше понравился 10-й номер (Толу Арокадаре – Спортс’‘), который вышел на замену и в итоге забил.
У него рост два метра – два меня просто», – сказал защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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