Круговой о Европе: «Будь возможность перейти в топ-клуб и не играть, то вряд ли бы согласился. Лучше играть в России, чем уезжать но сидеть на замене»

Данил Круговой объяснил, при каких условиях отправился бы играть в Европу.

Сборные России и Нигерии сыграли 1:1 в товарищеском матче. В воротах российской команды сыграл Матвей Сафонов, представляющий «ПСЖ».

«Не было ощущения, что он поймал звезду. Сафонов – молодец. Ему только уважение.

Если бы у меня была возможность перейти в топ-клуб и не играть там, то я вряд ли согласился бы. Хочется играть.

Лучше играть в России, чем уезжать в Европу, но сидеть на замене», – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой .