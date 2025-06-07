Круговой о Европе: «Будь возможность перейти в топ-клуб и не играть, то вряд ли бы согласился. Лучше играть в России, чем уезжать но сидеть на замене»
Данил Круговой объяснил, при каких условиях отправился бы играть в Европу.
Сборные России и Нигерии сыграли 1:1 в товарищеском матче. В воротах российской команды сыграл Матвей Сафонов, представляющий «ПСЖ».
«Не было ощущения, что он поймал звезду. Сафонов – молодец. Ему только уважение.
Если бы у меня была возможность перейти в топ-клуб и не играть там, то я вряд ли согласился бы. Хочется играть.
Лучше играть в России, чем уезжать в Европу, но сидеть на замене», – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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