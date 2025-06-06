Сафонов рад возвращению в Россию: «Тепло на душе от вывесок на русском языке, скучал по дому. Даже удивился, как кубок ЛЧ быстрее меня добрался из Парижа?»
«Всем привет! Очень рад вернуться домой, а еще больше буду рад сыграть за сборную.
Сегодня игра против Нигерии в 20:00. Сказать честно, даже не было времени ничего опубликовать по причине большой занятости: тренировки, медобследования, куча встреч и интервью.
Когда вернулся в Россию, понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит.
P.s. Меня очень круто встретили в аэропорту, даже удивился: как кубок ЛЧ быстрее меня добрался из Парижа?» – написал вратарь «ПСЖ» и сборной России в своем телеграм-канале.
Ранее с Сафонова сняли все ограничения после выплаты задолженности по алиментам – 66 млн рублей. В отношении игрока действовал запрет на выезд из России, возникший из-за долга.