Сафонов рад возвращению в Россию: «Тепло на душе от вывесок на русском языке, скучал по дому. Даже удивился, как кубок ЛЧ быстрее меня добрался из Парижа?»

Матвей Сафонов рассказал о чувствах после возвращения в Россию.

«Всем привет! Очень рад вернуться домой, а еще больше буду рад сыграть за сборную.

Сегодня игра против Нигерии в 20:00. Сказать честно, даже не было времени ничего опубликовать по причине большой занятости: тренировки, медобследования, куча встреч и интервью.

Когда вернулся в Россию, понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит.

P.s. Меня очень круто встретили в аэропорту, даже удивился: как кубок ЛЧ быстрее меня добрался из Парижа?» – написал вратарь «ПСЖ » и сборной России в своем телеграм-канале.

Ранее с Сафонова сняли все ограничения после выплаты задолженности по алиментам – 66 млн рублей. В отношении игрока действовал запрет на выезд из России, возникший из-за долга.