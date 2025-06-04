Сборная России показала видео с Сафоновым и репликой трофея ЛЧ в Москве: «Ищу такси»

Матвей Сафонов прилетел в Москву.

Вратарь «ПСЖ » вызван в сборную России на матчи с Нигерией и Беларусью.

«На часах 5 утра, я добрался до Москвы. Сейчас ищу такси», – сказал Сафонов на видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России. В ролике видна реплика трофея Лиги чемпионов.

Позднее сборная России показала видео, на котором видно, что кубок из первого ролика – копия.

В субботу «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).