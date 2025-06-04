Сафонов о мотивации после победы в ЛЧ: «Следующая задача – выиграть, сыграв в финале. Забраться на вершину тяжело, но остаться там еще тяжелее»

Матвей Сафонов не утратил мотивацию после требла с «ПСЖ».

В минувшем сезоне парижане выиграли Лигу чемпионов, стали чемпионами Франции и выиграли Кубок страны. Российский голкипер провел в «ПСЖ » дебютный сезон.

– Нет такого чувства, что в первый сезон все трофеи выиграны, и игра пройдена?

– Нет, такого чувства нет. Как минимум, следующая задача – выиграть, уже сыграв в финале. Поэтому результат сто процентов не максимальный, есть к чему стремиться.

Есть куча причин работать, можно находить мотивацию, и мое мнение всегда было, что, как говорят, забраться на вершину тяжело, но еще тяжелее там остаться. Поэтому нужно выиграть второй раз, стремиться к этому, – сказал Сафонов .