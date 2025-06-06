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Лангле о 4:5 с Испанией: «Матч был немного сумасшедшим. Франция сыграла довольно хорошо, но не хватило концентрации»

Клеман Лангле высказался о поражении от Испании (4:5).

«Матч был немного сумасшедшим. В конце концов, мы проиграли, но если посмотреть на игру в целом, мы провели довольно хороший матч. Нам не хватило хладнокровия в штрафной.

У нас было достаточно моментов, но нам немного не хватило концентрации, потому что на несколько минут в первом и втором тайме мы выключились – и они забили.

Надо все делать лучше. Когда у нас мяч, нужно ограничить потери и контролировать рывки полузащитников, которые доставили нам много проблем. Это и стало ключом к этому матчу.

У нас было довольно много моментов в первом тайме, но мы не смогли забить из-за Унаи [Симона]. Думаю, мы провели довольно хороший матч, но нужно улучшать то, о чем я уже сказал. На этом уровне, если теряешь концентрацию или упускаешь игрока – соперник тебя наказывает», – сказал защитник сборной Франции в интервью Teledeporte. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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