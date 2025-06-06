Де ла Фуэнте о 5:4 с Францией: «Мы заслуживали победить, соперник не сдавался – подписался бы на то, чтобы все игры так заканчивались. Ямаль заявил о себе и должен выиграть «Золотой мяч»

Луис де ла Фуэнте остался доволен игрой Испании в полуфинале Лиги наций.

Сборная Испании обыграла Францию (5:4) и вышла в финал турнира, где встретится с Португалией.

«Я счастлив. На поле были две лучшие команды мира. Матч сложился в нашу пользу. Забить пять мячей в ворота соперника непросто. Мы прекрасно использовали свои моменты. Это говорит о высоком уровне игроков. Мы должны были побеждать, потому что заслуживали этого, и победили.

Соперник не сдался, и у них было все необходимое, чтобы включиться в игру. Это очень сложно, когда вы играете против такого сильного соперника. Я бы подписался на то, чтобы каждая игра заканчивалась так же.

Унаи [Симон ] долгое время сталкивался с оскорблениями и критикой. Ламин [Ямаль ] заявил о себе и должен выиграть «Золотой мяч». Я рад за них обоих.

Нам предстоит финал против очень сильного соперника. Этот матч мог бы быть похож на сегодняшний. Я очень рад сыграть с Португалией. Обе команды любят играть в хороший футбол», – сказал главный тренер сборной Испании в интервью RTVE.