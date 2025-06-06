Шерки о 4:5 с Испанией: «Франция не выглядела плохо, по статистике – один из лучших матчей. Они сделали то, что должны были сделать мы – забили в свои лучшие отрезки»

Райан Шерки высказался о поражении от Испании (4:5).

«Я не думаю, что мы выглядели плохо. Они были сильнее нас в свои лучшие отрезки. Если посмотреть на статистику – это один из лучших матчей сборной Франции. Мы должны были сильнее давить, когда пошли наши моменты.

Я не из тех, кто боится выходить на поле. Я знал, что когда выйду, будет много свободного пространства. Я вышел, чтобы отдавать хорошие передачи партнерам. Что касается личной игры – это не так важно. У нас остался еще один матч, в воскресенье отдадим все.

Позиция «десятки» мне очень нравится. Я стараюсь вскрывать игру, когда она закрыта. Мы знали, что у испанцев очень мощная атака. Нам не за что стыдиться. У нас тоже было много моментов. Этот третий гол сильно нас задел. Они сделали то, что должны были сделать мы – забили в свои лучшие отрезки», – сказал полузащитник сборной Франции в интервью TF1.