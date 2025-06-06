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Дешам о 4:5: «Против Испании редко кто-то может создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Франция постарается победить Германию»

Дидье Дешам высказался после поражения от Испании (4:5) в 1/2 финала Лиги наций.

«Этот матч был совсем не таким, как в прошлом году [1:2 в полуфинале Евро-2024]. Очень редко в матчах против Испании кто-то может владеть мячом так много и создавать так много моментов. Их вратарь [Унаи Симон] сделал много сэйвов. Мы тоже показали хорошую игру. Факты говорят за себя. 

В пропущенных голах очень легко обвинять именно защитников. Но не стоит забывать про уровень мастерства испанских футболистов. Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке. 

Против Германии нас ждет очередной сложный матч [за 3-е место]. У нас будет меньше времени на восстановление. Замены последуют в обеих командах. Постараемся успеть восстановиться и победить», – сказал тренер сборной Франции.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Франции по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoДидье Дешам
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoУнаи Симон
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