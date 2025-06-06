Педри о 5:4 с Францией: «Испания в последнее время всегда доходит до финала. После стольких пропущенных мячей надо исправляться и более умело доводить игру до победы»
Педри оценил победу над сборной Франции (5:4) в 1/2 финала Лиги наций.
«Самое важное – мы победили и прошли в финал. Конечно, после стольких пропущенных мячей надо исправляться. И более умело доводить игру до победы, избегая таких сложностей в концовке.
Но главное, что впереди нас снова ждет финал. Эта команда в последнее время всегда доходит до финала», – сказал хавбек сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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