Мерино о 5:4 с Францией: «Не тот счет, которого хочешь при 5:1. Испания постарается исправить недочеты к финалу»

Микель Мерино оценил победу над сборной Франции (5:4) в 1/2 финала Лиги наций.

«Этот не тот счет, которого хочешь после того, как ведешь 5:1. Нет ничего хорошего в том, чтобы пропустить так много, но это футбол. Когда играешь против такой сборной Франции, случиться может и такое. Тренер постарается исправить наши недочеты. Постараемся исправить их к финалу [с Португалией].

Я очень доволен своей игрой. Всегда стараюсь помогать команде в тех зонах, где я проявляю себя лучше всего. Возможно, я не такой яркий футболист, как Ямаль. Не играю так в обыгрыше, не забиваю так много голов. Но стараюсь помогать своим участием в прессинге и организации атак.

Я говорю с игроками на поле, помогаю им, всегда стараюсь сохранять холодную голову и играть в простой пас», – сказал полузащитник сборной Испании.