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Александр Мостовой: «Пари НН» остается женщину тренером пригласить. Они же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов»

Александр Мостовой заявил, что «Пари НН» осталось пригласить тренером женщину.

«Вообще не принципиально, кто возглавит «Пари НН». У них за последние три года было человек семь-восемь.

Был Саша Илич – все кричали! Пришел Гончаренко – опять кричали. Осинькин или Каррера? Я никому не удивлюсь.

Им остается женщину пригласить, чтобы удивить. Но я и этому не удивлюсь! Кого из тренеров мы только не видели в нашем чемпионате.

Женщины же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов. Разницы нет, кто придет, заработает и уйдет. Сейчас для многих в футболе важно это», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoПари НН
logoИгорь Осинькин
logoВиктор Гончаренко
logoМассимо Каррера
женский футбол
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