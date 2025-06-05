Александр Мостовой: «Пари НН» остается женщину тренером пригласить. Они же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов»
Александр Мостовой заявил, что «Пари НН» осталось пригласить тренером женщину.
«Вообще не принципиально, кто возглавит «Пари НН». У них за последние три года было человек семь-восемь.
Был Саша Илич – все кричали! Пришел Гончаренко – опять кричали. Осинькин или Каррера? Я никому не удивлюсь.
Им остается женщину пригласить, чтобы удивить. Но я и этому не удивлюсь! Кого из тренеров мы только не видели в нашем чемпионате.
Женщины же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов. Разницы нет, кто придет, заработает и уйдет. Сейчас для многих в футболе важно это», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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