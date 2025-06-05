Александр Мостовой: «Пари НН» остается женщину тренером пригласить. Они же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов»

Александр Мостовой заявил, что «Пари НН» осталось пригласить тренером женщину.

«Вообще не принципиально, кто возглавит «Пари НН ». У них за последние три года было человек семь-восемь.

Был Саша Илич – все кричали! Пришел Гончаренко – опять кричали. Осинькин или Каррера ? Я никому не удивлюсь.

Им остается женщину пригласить, чтобы удивить. Но я и этому не удивлюсь! Кого из тренеров мы только не видели в нашем чемпионате.

Женщины же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов. Разницы нет, кто придет, заработает и уйдет. Сейчас для многих в футболе важно это», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.