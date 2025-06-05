«Пари НН» предлагает 3,5 млн рублей Гончаренко за расторжение контракта. Тренер хочет получить 10 млн и готов обратиться в СAS (Иван Карпов)

«Пари НН» и Виктор Гончаренко не могут согласовать детали ухода тренера.

Ранее стало известно, что нижегородский клуб принял решение об отставке главного тренера.

По данным инсайдера Ивана Карпова, нижегородцы предлагают Гончаренко сумму, равную одной зарплате за расторжение контракта: оклад белоруса составляет 3,5 млн рублей в месяц. Тренер, в свою очередь, просит сначала рассчитаться с его помощниками, а уже потом договариваться с ним самим.

Сторона тренера считает, что, если «Пари НН » останется в Мир РПЛ , речь должна идти о сумме около 10 млн рублей вместе с премиями. Вариант с выплатой одной зарплаты не устраивает Гончаренко и, если не удастся договориться, специалист может обратиться в Спортивный арбитражный суд (СAS).

При этом клуб рассматривает и вариант расторжения соглашения без выплаты неустойки.