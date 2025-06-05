Радимов о Гончаренко: «Категорически против, чтобы он вообще появлялся в РПЛ. Матч с «Сочи» – черная страница в истории Нижнего Новгорода»

Владислав Радимов остался недоволен работой Виктора Гончаренко в «Пари НН».

Ранее стало известно, что нижегородский клуб принял решение об отставке главного тренера. В стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ «Пари НН » уступил «Сочи », однако клубможет остаться в высшем дивизионе вместо не получиивших лицензию «Химок».

«Как таковой игры с этим тренером не построили. Я не думаю, что последний матч – это вина Гончаренко. Но, по большому счету, Гончаренко не справился точно. И после последней игры, когда он пришел, начал что-то рассказывать про регламент, еще какую-то херню нести.... Вот лучше бы он после этой игры молчал, как один раз после какой-то игры он так сделал в знак протеста. И когда он тогда промолчал, я был на его стороне.

Сейчас я категорически против Гончаренко , чтобы он в нашем чемпионате не появлялся больше вообще. А этот матч с «Сочи» – это черная страница в истории Нижнего Новгорода», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.