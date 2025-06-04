«Гончаренко вылетает с командами из РПЛ – увольнение из «Пари НН» логично. Два фиаско подряд, побег из ЦСКА – работодатели будут думать, прежде чем его приглашать». Гришин о тренере

Александр Гришин считает, что Виктор Гончаренко не справляется с работой в РПЛ.

Ранее сообщалось , что Гончаренко покинет пост главного тренера «Пари НН». В контракте 47-летнего специалиста есть опция о возможности расторжения контракта в случае вылета из РПЛ – формально лига исключила клуб из своего состава, при этом нижегородцы еще могут остаться в высшем дивизионе, заняв место не получивших лицензию «Химок».

– В большом спорте все определяет результат. Если его нет, тренера убирают. У Гончаренко нет результата, он вылетает с командами из РПЛ. Логично, что его уволили с поста главного тренера «Пари НН ».

– Сможет ли Гончаренко перезапустить свою карьеру?

– Работодатели теперь будут думать, прежде чем его приглашать. У него два подряд фиаско – с «Уралом » и «Пари НН». Не забывайте про побег из ЦСКА. Все зависит от работодателей. Важно, как сработает агент Гончаренко, – сказал чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА .