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  • «Гончаренко вылетает с командами из РПЛ – увольнение из «Пари НН» логично. Два фиаско подряд, побег из ЦСКА – работодатели будут думать, прежде чем его приглашать». Гришин о тренере
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«Гончаренко вылетает с командами из РПЛ – увольнение из «Пари НН» логично. Два фиаско подряд, побег из ЦСКА – работодатели будут думать, прежде чем его приглашать». Гришин о тренере

Александр Гришин считает, что Виктор Гончаренко не справляется с работой в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет пост главного тренера «Пари НН». В контракте 47-летнего специалиста есть опция о возможности расторжения контракта в случае вылета из РПЛ – формально лига исключила клуб из своего состава, при этом нижегородцы еще могут остаться в высшем дивизионе, заняв место не получивших лицензию «Химок».

– В большом спорте все определяет результат. Если его нет, тренера убирают. У Гончаренко нет результата, он вылетает с командами из РПЛ. Логично, что его уволили с поста главного тренера «Пари НН».

– Сможет ли Гончаренко перезапустить свою карьеру?

– Работодатели теперь будут думать, прежде чем его приглашать. У него два подряд фиаско – с «Уралом» и «Пари НН». Не забывайте про побег из ЦСКА. Все зависит от работодателей. Важно, как сработает агент Гончаренко, – сказал чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoВиктор Гончаренко
logoПари НН
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Гришин
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