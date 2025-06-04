«Гончаренко – один из худших тренеров РПЛ. Его команды играют в ужасный и несовременный футбол». Попов про белоруса

Алексей Попов назвал Виктора Гончаренко одним из худших тренеров РПЛ.

Ранее стало известно , что «Пари НН» уволит Гончаренко.

Клуб вылетел из Мир РПЛ по итогам стыковых матчей, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.

«Гончаренко – один из худших тренеров РПЛ. Ему нужно отдохнуть.

Его команды играют в ужасный и несовременный футбол. Матчи его команды было смотреть тяжело – это и «Пари НН », и «Урал». Сейчас его команда по результатам вылетела второй год подряд, что стало квинтэссенцией его тренерской деятельности.

Гончаренко надо переосмыслить свою деятельность. Я надеюсь, что он не возьмется сразу за новую работу. Надеюсь на его благоразумие.

Если его снова возьмут на работу, то это будет непрофессиональное отношение менеджмента этого клуба. Его команда будет мучиться и нервировать болельщиков. А в Первую лигу работать он не пойдет», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов .