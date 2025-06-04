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«Гончаренко – один из худших тренеров РПЛ. Его команды играют в ужасный и несовременный футбол». Попов про белоруса

Алексей Попов назвал Виктора Гончаренко одним из худших тренеров РПЛ.

Ранее стало известно, что «Пари НН» уволит Гончаренко.

Клуб вылетел из Мир РПЛ по итогам стыковых матчей, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.

«Гончаренко – один из худших тренеров РПЛ. Ему нужно отдохнуть.

Его команды играют в ужасный и несовременный футбол. Матчи его команды было смотреть тяжело – это и «Пари НН», и «Урал». Сейчас его команда по результатам вылетела второй год подряд, что стало квинтэссенцией его тренерской деятельности. 

Гончаренко надо переосмыслить свою деятельность. Я надеюсь, что он не возьмется сразу за новую работу. Надеюсь на его благоразумие.

Если его снова возьмут на работу, то это будет непрофессиональное отношение менеджмента этого клуба. Его команда будет мучиться и нервировать болельщиков. А в Первую лигу работать он не пойдет», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoВиктор Гончаренко
logoАлексей Попов
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoУрал
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