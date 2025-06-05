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Тоуни об отказе Бруну ехать в Саудовскую Аравию: «Он не видел лигу, стандарты здесь высоки»

Айвен Тоуни прокомментировал отказ Бруну Фернандеша ехать в Саудовскую Аравию.

Ранее 30-летний капитан «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Аль-Хилаля». Португалец заявил: «Я хочу оставаться на самом высоком уровне».

– Что ж, это его решение. Может, он думает иначе, чем я. Он, очевидно, не видел [саудовскую] лигу. Я уважаю его решение. Мне особо больше нечего сказать – это его дело.

– А что вы думаете о чемпионате Саудовской Аравии?

– Стандарты очень высоки, я всегда это говорил. Люди часто судят о лиге, не видя ее. Сперва нужно посмотреть, чтобы составить свое мнение. И если бы люди приехали в страну, посмотрели бы игры, они довольно скоро все поняли бы. 

Стандарты высоки. Вы бы не стали критиковать лигу, если бы сами все увидели. Это сложная лига.

– Не боитесь, что ваша игра там негативно повлияет на шансы сыграть на ЧМ-2026?

– Нет, я думаю позитивно. Я играю в Саудовской Аравии. Если это проблема для людей, пусть так и будет. Я не могу повлиять на людей, мне просто нужно сосредоточиться на футболе, – сказал форвард сборной Англии и «Аль-Ахли Джидда» Тоуни.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
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