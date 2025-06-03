Бруну отказал «Аль-Хилалю»: «Общался с его президентом, предложение было амбициозным. Но Аморим назойливо уговаривал меня не уходить, а я хочу оставаться на самом высоком уровне»

Бруну Фернандеш подтвердил решение не уходить в «Аль-Хилаль».

«Я отвечу на вопрос и попрошу больше не спрашивать об этом.

Такая возможность была, президент «Аль-Хилаля » мне звонил месяц назад, чтобы поинтересоваться на этот счет. Я брал время на то, чтобы подумать о своем будущем.

Я поговорил с тренером Аморимом , который все это время назойливо уговаривал меня не уходить. Клуб сказал, что не хочет меня продавать, разве что я сам захочу уйти, вопрос был не в деньгах.

Предложение было крайне амбициозным. Президент – прекрасный человек, и поначалу мы вообще не обсуждали сумму. С моим агентом, конечно, такой разговор был. Затем я пообщался с женой и семьей, у меня спросили, какова моя цель в карьере.

Перейти туда было бы легко, даже в семейном плане. Там выступает Канселу, мои дети привыкли играть с ним в сборной. У нас дружеские отношения.

Но я хочу оставаться на самом высоком уровне, играть в крупнейших турнирах. И я чувствую, что способен на это», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед ».