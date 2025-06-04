Фердинанд об отказе Бруну «Аль-Хилалю»: «Не знаю, смог бы я сказать «нет». Ему 30, у «МЮ» проблемы, но он остается. Человечище»

Рио Фердинанд оценил отказ Бруну Фернандеша от перехода в «Аль-Хилаль».

«Буду честен с вами: не знаю, смог бы я сказать «нет». Ему 30 лет, у клуба [«МЮ»] проблемы. Но Бруну остается , он наш лучший бомбардир, лучший ассистент, создал больше всех моментов и еще много чего делает, он наш капитан.

Проснувшись сегодня утром, я не мог быть счастливее и отправил ему смс. Не буду вдаваться в подробности, но он человечище», – сказал экс-защитник «МЮ ».