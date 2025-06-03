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Бруну отказал «Аль-Хилалю» после обсуждения с семьей и «МЮ». Саудовцы были уверены в успехе трансфера и могли предложить до 120 млн евро (Бен Джейкобс)

Бруну Фернандеш отказал «Аль-Хилалю» после обсуждения с семьей и «МЮ».

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что после переговоров в Эр-Рияде на прошлой неделе руководство «Аль-Хилаля» было уверено в том, что трансфер Бруну состоится, несмотря на то, что португалец не дал окончательного ответа.

Полузащитник обсудил ситуацию с «Манчестер Юнайтед» – в клубе считают, что официальных переговоров с «Аль-Хилалем» не было, поскольку предложение клубу не поступило бы без согласия игрока на переход. При этом в «МЮ» знали, что «Аль-Хилаль» готов заплатить за Фернандеша от 100 до 120 млн евро. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим лично сообщил полузащитнику, что хочет, чтобы он остался в команде.

Отмечается, что президент «Аль-Хилаля» Фахад бин Нафель считал, что Бруну согласится на переход. Капитан «МЮ» должен был сообщить о своем решении до пятницы, и после обсуждений с семьей он решил отклонить предложение саудовцев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoБруну Фернандеш
logoАль-Хилаль
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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