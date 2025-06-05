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37-летний Ачерби может присоединиться к Индзаги в «Аль-Хилале» (Флориан Плеттенберг)

Франческо Ачерби может перейти в «Аль-Хилаль».

Ранее саудовский клуб назначил покинувшего «Интер» Симоне Индзаги на пост главного тренера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 37-летний защитник «нерадзурри» может последовать за Индзаги.

Решение пока не принято, но эта идея обсуждается. Действующий контракт Ачерби с «Интером» рассчитан до июня 2026 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoФранческо Ачерби
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
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