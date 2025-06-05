37-летний Ачерби может присоединиться к Индзаги в «Аль-Хилале» (Флориан Плеттенберг)
Франческо Ачерби может перейти в «Аль-Хилаль».
Ранее саудовский клуб назначил покинувшего «Интер» Симоне Индзаги на пост главного тренера.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 37-летний защитник «нерадзурри» может последовать за Индзаги.
Решение пока не принято, но эта идея обсуждается. Действующий контракт Ачерби с «Интером» рассчитан до июня 2026 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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