37-летний Ачерби может присоединиться к Индзаги в «Аль-Хилале» (Флориан Плеттенберг)

Франческо Ачерби может перейти в «Аль-Хилаль».

Ранее саудовский клуб назначил покинувшего «Интер » Симоне Индзаги на пост главного тренера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 37-летний защитник «нерадзурри» может последовать за Индзаги.

Решение пока не принято, но эта идея обсуждается. Действующий контракт Ачерби с «Интером» рассчитан до июня 2026 года.