Спаллетти об Ачерби: «Он написал, что не приедет в сборную Италии, дело не в травме. Мы двигаемся дальше»

Лучано Спаллетти заявил, что Франческо Ачерби отказался ехать в сборную Италии.

37-летний защитник «Интера » не попал в итоговую заявку итальянцев на матчи отборочного турнира к ЧМ-2026 против Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).

Ачерби провел 34 матча за национальную сборную, последний – осенью 2023 года.

– Франческо не ответил на вызов сборную. Мы это признаем как факт и двигаемся дальше. Дело не физической проблеме.

Он переосмыслил все, что происходило вокруг него, вот почему я вызвал его, учитывая то, что он показал за этот период. Я неоднократно говорил, что внимательно слежу за тем, что происходит в Серии А.

Ранее Ачерби выражал некоторые сомнения, и это правда, что мы подошли к финишу сезона запыхавшись. Было нелегко вызывать игроков сейчас.

Я знаю, что вы хотите понять ситуацию, но я сосредоточен на разговоре о тех, кто здесь, с нами. Я говорил с Ачерби ранее, затем были сообщения и телефонные звонки.

– Франческо разочарован вчерашним поражением «Интера» от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов?

– Не знаю, не хочу об этом думать. Хочу сосредоточиться на том, что я хочу видеть на поле [в исполнении команды].

Сегодня утром он написал мне, что не присоединится к нам. Я ответил, и мы поговорили по телефону. Есть игроки, такие как он, которые заслуживают нашего внимания. Пока его никто не заменил, – сказал главный тренер сборной Италии Спаллетти.