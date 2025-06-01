Димарко получил единицу за финал ЛЧ от L’Équipe. По 2 балла у Индзаги, Лаутаро, Зоммера, Ачерби, Думфриса, Бареллы, Мхитаряна и Чалханоглу
Игроки «Интера» не получили выше 4 баллов за финал ЛЧ от L’Équipe.
Миланский клуб уступил «ПСЖ» (0:5) в финальном матче турнира.
По итогам игры L’Équipe поставила 4 балла Маркусу Тюраму и Бенжамену Павару. 3 балла получил Алессандро Бастони.
По 2 балла заработали Ян Зоммер, Франческо Ачерби, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес. Такую же оценку поставили главному тренеру миланцев Симоне Индзаги.
Ниже всего французское издание оценило игру Федерико Димарко – защитник получил 1 балл.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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