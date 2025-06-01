  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Димарко получил единицу за финал ЛЧ от L’Équipe. По 2 балла у Индзаги, Лаутаро, Зоммера, Ачерби, Думфриса, Бареллы, Мхитаряна и Чалханоглу
83

Димарко получил единицу за финал ЛЧ от L’Équipe. По 2 балла у Индзаги, Лаутаро, Зоммера, Ачерби, Думфриса, Бареллы, Мхитаряна и Чалханоглу

Игроки «Интера» не получили выше 4 баллов за финал ЛЧ от L’Équipe.

Миланский клуб уступил «ПСЖ» (0:5) в финальном матче турнира.

По итогам игры L’Équipe поставила 4 балла Маркусу Тюраму и Бенжамену Павару. 3 балла получил Алессандро Бастони

По 2 балла заработали Ян Зоммер, Франческо Ачерби, Генрих МхитарянХакан Чалханоглу, Николо Барелла, Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес. Такую же оценку поставили главному тренеру миланцев Симоне Индзаги.

Ниже всего французское издание оценило игру Федерико Димарко – защитник получил 1 балл.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoДензел Думфрис
logoМаркус Тюрам
logoФедерико Димарко
logoЯн Зоммер
logoАлессандро Бастони
logoБенжамен Павар
logoСимоне Индзаги
рейтинги
logoХакан Чалханоглу
logoЛаутаро Мартинес
logoНиколо Барелла
logoГенрих Мхитарян
logoФранческо Ачерби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ачерби о финале ЛЧ: «ПСЖ» двигался вдвое быстрее – они заблокировали «Интер». Мы отдали все силы, так что это замечательный сезон»
161 июня, 09:50
Зоммер о финале ЛЧ: «ПСЖ» был сильнее во всем. «Интер» оставил им слишком много пространства – они хорошо прессинговали, много двигались впереди»
51 июня, 09:23
Лизаразю о «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Невозможное мастерство! Они преуспели во всем, «Интер» был пассивен. Эта победа сравнится с 3:0 Франции против Бразилии в финале ЧМ»
61 июня, 08:55
Главные новости
Симеоне об отмене гола Альвареса в серии пенальти с «Реалом»: «Мы оскорблены, возмущены. Такие моменты входят в историю футбола. Помню гол Рамоса в 2016-м – был явный офсайд»
2020 минут назад
Данни считает, что Роналду сможет забить 1000 голов: «Криштиану – лучший в мире, много забивает. Он хочет играть еще много лет – это здорово»
424 минуты назад
«Московские команды бились с «Зенитом» в этом сезоне. Именно они не дали петербуржцам стать чемпионами». Зырянов об РПЛ
3532 минуты назад
«Краснодар» выступал за сохранение в РПЛ «Оренбурга». Большинство клубов проголосовали за «Пари НН» («РБ Спорт»)
4042 минуты назад
Ташуев о будущем: «Хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем»
2246 минут назад
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
3359 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
72сегодня, 13:06
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
44сегодня, 12:54
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
14сегодня, 12:51
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
2сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» сыграет с «Ностой». Ждем всех на домашнем матче пермяков против новотройчан!
8 минут назадРеклама
Матвей Сафонов: «Российским клубам было бы тяжело в плей-офф ЛЧ. В группе бы поборолись»
413 минут назад
Джака ведет переговоры об уходе из «Байера». Клуб не намерен отпускать 32-летнего хавбека
438 минут назад
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
556 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
5сегодня, 12:32
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
5сегодня, 12:31
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
11сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
2сегодня, 11:56