Ачерби о финале ЛЧ: «ПСЖ» двигался вдвое быстрее – они заблокировали «Интер». Мы отдали все силы, так что это замечательный сезон»
Франческо Ачерби подвел итоги проигранного финала Лиги чемпионов.
«Интер» уступил «ПСЖ» (0:5) в финальном матче турнира.
«Выйти в финал Лиги чемпионов дважды за три года и упустить победу – это больно.
Путь был захватывающим, и он послужит для совершенствования и роста. Например, мы думали, что сможем хорошо сыграть против «Манчестер Сити» [в 2023 году], и заставили их бороться.
«ПСЖ» справился в конечном счете. Мы казались довольно спокойными, очень расслабленными, но затем нас заблокировали, и физически они двигались вдвое быстрее.
Трудно сказать, что это отличный сезон, учитывая, что у нас нет трофеев, но он действительно замечательный, потому что мы отдали все силы», – отметил защитник «Интера» в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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