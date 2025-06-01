Ачерби о финале ЛЧ: «ПСЖ» двигался вдвое быстрее – они заблокировали «Интер». Мы отдали все силы, так что это замечательный сезон»

Франческо Ачерби подвел итоги проигранного финала Лиги чемпионов.

«Интер» уступил «ПСЖ» (0:5) в финальном матче турнира.

«Выйти в финал Лиги чемпионов дважды за три года и упустить победу – это больно.

Путь был захватывающим, и он послужит для совершенствования и роста. Например, мы думали, что сможем хорошо сыграть против «Манчестер Сити » [в 2023 году], и заставили их бороться.

«ПСЖ » справился в конечном счете. Мы казались довольно спокойными, очень расслабленными, но затем нас заблокировали, и физически они двигались вдвое быстрее.

Трудно сказать, что это отличный сезон, учитывая, что у нас нет трофеев, но он действительно замечательный, потому что мы отдали все силы», – отметил защитник «Интера » в интервью Sky Sport Italia.