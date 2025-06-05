Нагельсманн о поражении Германии от Португалии: «Счет всего 1:2, но по ощущениям – 0:3. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года»

Юлиан Нагельсманн заявил, что Германия провела один из худших матчей при нем.

Сборная Германии в Мюнхене уступила Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, ведя в счете до 63-й минуты.

– В первом тайме мы отдавали игру сопернику, хотя счет был 0:0, а Португалия не требовала многого от нас. Мы не показали себя, не владели мячом так, как следует. А в обороне играли вовсе не так агрессивно, как в прошлых матчах.

Сегодня у нас не было той злобы, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года.

– У команды не было правильного отношения к делу?

– Нет, это очень громкое слово. У нас по-прежнему была очень хорошая команда на поле, но активность не была стопроцентной.

После гола Виртца мы перестали играть. Счет всего 1:2, но по ощущениям больше похоже на 0:3. Мы немного устали в конце.

Сегодня на некоторых позициях мы не проявили себя на 100 процентов. Теперь нам придется ответить на вопрос «почему» – каждому из нас, включая тренеров, – сказал главный тренер немецкой сборной Нагельсманн в эфире ZDF.