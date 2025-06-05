Мартинес о 2:1 с Германией: «Мы не заслуживали пропустить – не понимаю, почему там не было нарушения. Португалия была хороша тактически, это командная победа»
Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию со счетом 2:1.
На 48-й минуте матча Германия открыла счет – забил Флориан Виртц. Главный арбитр матча Славко Винчич засчитал гол после просмотра видеоповтора на предмет возможного фола Ника Вольтемаде. По мнению игроков португальской сборной, нападающий помешал их защитнику прикрыть Виртца.
«Мы должны насладиться победой, мы впервые выиграли в Германии. Тактически мы были великолепны, помогла самоотдача, мы улучшили игру в атаке в первом тайме, это была командная победа.
Нужно многое делать хорошо, если хотите играть на равных с Германией – мы могли бы больше владеть мячом, у нас было пространство, и мы не использовали его наилучшим образом. Важно быть конкурентоспособными. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные качества игроков.
Мы не заслуживали того, чтобы пропустить гол, я не понимаю, почему там не было нарушения правил.
Нам нравится побеждать, каждая игра отличается от остальных. Игра с Германией – это качественный аспект. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки.
Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию. Мы хотим еще раз показать свою индивидуальность в этой футболке. История португальского футбола очень интересна», – сказал главный тренер сборной Португалии.