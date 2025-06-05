Мартинес о 2:1 с Германией: «Мы не заслуживали пропустить – не понимаю, почему там не было нарушения. Португалия была хороша тактически, это командная победа»

Роберто Мартинес считает, что гол сборной Германии не следовало засчитывать.

Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию со счетом 2:1.

На 48-й минуте матча Германия открыла счет – забил Флориан Виртц . Главный арбитр матча Славко Винчич засчитал гол после просмотра видеоповтора на предмет возможного фола Ника Вольтемаде . По мнению игроков португальской сборной, нападающий помешал их защитнику прикрыть Виртца.

«Мы должны насладиться победой, мы впервые выиграли в Германии. Тактически мы были великолепны, помогла самоотдача, мы улучшили игру в атаке в первом тайме, это была командная победа.

Нужно многое делать хорошо, если хотите играть на равных с Германией – мы могли бы больше владеть мячом, у нас было пространство, и мы не использовали его наилучшим образом. Важно быть конкурентоспособными. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные качества игроков.

Мы не заслуживали того, чтобы пропустить гол, я не понимаю, почему там не было нарушения правил.

Нам нравится побеждать, каждая игра отличается от остальных. Игра с Германией – это качественный аспект. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки.

Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию. Мы хотим еще раз показать свою индивидуальность в этой футболке. История португальского футбола очень интересна», – сказал главный тренер сборной Португалии.