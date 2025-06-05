  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мартинес о 2:1 с Германией: «Мы не заслуживали пропустить – не понимаю, почему там не было нарушения. Португалия была хороша тактически, это командная победа»
13

Мартинес о 2:1 с Германией: «Мы не заслуживали пропустить – не понимаю, почему там не было нарушения. Португалия была хороша тактически, это командная победа»

Роберто Мартинес считает, что гол сборной Германии не следовало засчитывать.

Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию со счетом 2:1.

На 48-й минуте матча Германия открыла счет – забил Флориан Виртц. Главный арбитр матча Славко Винчич засчитал гол после просмотра видеоповтора на предмет возможного фола Ника Вольтемаде. По мнению игроков португальской сборной, нападающий помешал их защитнику прикрыть Виртца.

«Мы должны насладиться победой, мы впервые выиграли в Германии. Тактически мы были великолепны, помогла самоотдача, мы улучшили игру в атаке в первом тайме, это была командная победа.

Нужно многое делать хорошо, если хотите играть на равных с Германией – мы могли бы больше владеть мячом, у нас было пространство, и мы не использовали его наилучшим образом. Важно быть конкурентоспособными. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные качества игроков.

Мы не заслуживали того, чтобы пропустить гол, я не понимаю, почему там не было нарушения правил.

Нам нравится побеждать, каждая игра отличается от остальных. Игра с Германией – это качественный аспект. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки.

Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию. Мы хотим еще раз показать свою индивидуальность в этой футболке. История португальского футбола очень интересна», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoсудьи
logoРоберто Мартинес
видеоповторы
logoЛига наций УЕФА
logoНик Вольтемаде
Славко Винчич
logoФлориан Виртц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду после победы над Германией: «Вперед, Португалия!»
1114 июня, 21:52Фото
У Роналду 19 голов в 24 матчах за Португалию при Мартинесе
304 июня, 21:40
Португалия обыграла Германию впервые с 2000 года. У немцев было 5 побед подряд
684 июня, 21:06
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
129 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
42 минуты назад
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
1сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
11сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
13сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
5сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила один гол Андорре, Финляндия уступила Нидерландам, Сербия сыграла вничью с Албанией
106вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
19 минут назад
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
753 минуты назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
2сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
2сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53