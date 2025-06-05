Киммих об 1:2 с Португалией: «Один из худших матчей Германии – ведя в счете, мы ничего не показали. Абсолютно заслуженное поражение»

Йозуа Киммих недоволен игрой сборной Германии в матче с Португалией.

В полуфинале Лиги наций Германия уступила со счетом 1:2.

«Это был один из худших наших матчей. Абсолютно заслуженное поражение. Мы были недостаточно хороши как с мячом, так и без него. Ведя в счете 1:0, мы не показали вообще ничего.

Мы должны извлечь из этого урок. Если мы не добавим энергии, то не сможем конкурировать с лучшими европейскими командами», – сказал полузащитник сборной Германии.