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Индзаги простился с «Интером»: «Каждый день мои первые и последние мысли были о клубе. Шесть трофеев, включая «скудетто Второй звезды», – доказательство единства наших целей»

Симоне Индзаги написал прощальное письмо болельщикам «Интера».

«Дорогая семья «нерадзурри»!

Для меня настал момент попрощаться с этим клубом после четырехлетнего пути, в течение которого я отдавал все.

Каждый день мои первые и последние мысли были об «Интере». В ответ я получал профессионализм и страсть от игроков, руководства и каждого сотрудника клуба.

Шесть завоеванных трофеев, включая «скудетто Второй звезды», а также кампании в Лиге чемпионов УЕФА в 2023 году и в этом являются осязаемым доказательством того, как моя работа поддерживалась единством целей с моим штабом и всеми, кто связан с «Интером».

Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не иссякало, президента и его коллег – за помощь и ежедневный диалог. В такой трудный день, как сегодня, я считаю правильным подчеркнуть эту благодарность, в том числе за разговор, который только что завершился. Мы были искренни и вместе решили завершить этот великолепный путь.

Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков «нерадзурри», которые поддерживали меня, плакали и переживали в трудные моменты, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе.

Я никогда вас не забуду.

Вперед, «Интер»!» – говорится в сообщении тренера, покидающего клуб.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
logoСимоне Индзаги
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