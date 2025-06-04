Подписной бонус Индзаги в «Аль-Хилале» – 4-5 млн евро. Тренер подпишет контракт по схеме «2+1» (Football Italia)

Симоне Индзаги получит подписной бонус в 4-5 млн евро за переход в «Аль-Хилаль».

Итальянский тренер покинул «Интер » после четырех лет и, как ожидается, в ближайшие дни подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом.

Ранее сообщалось, что в «Аль-Хилале » специалист будет получать 25 млн евро в год плюс премии.

По данным Football Italia, тренер приступит к работе на клубном чемпионате мира. Индзаги вылетит в США в ближайшие часы, однако представитель саудовской стороны ранее прибыл в Милан, чтобы уладить последние детали соглашения.

Контракт, который подпишет Индзаги , включает опцию продления на третий сезон. Ее активация будет зависеть от результатов выступлений команды.