Подписной бонус Индзаги в «Аль-Хилале» – 4-5 млн евро. Тренер подпишет контракт по схеме «2+1» (Football Italia)
Симоне Индзаги получит подписной бонус в 4-5 млн евро за переход в «Аль-Хилаль».
Итальянский тренер покинул «Интер» после четырех лет и, как ожидается, в ближайшие дни подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом.
Ранее сообщалось, что в «Аль-Хилале» специалист будет получать 25 млн евро в год плюс премии.
По данным Football Italia, тренер приступит к работе на клубном чемпионате мира. Индзаги вылетит в США в ближайшие часы, однако представитель саудовской стороны ранее прибыл в Милан, чтобы уладить последние детали соглашения.
Контракт, который подпишет Индзаги, включает опцию продления на третий сезон. Ее активация будет зависеть от результатов выступлений команды.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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