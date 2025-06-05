«Комо» не отпускает Фабрегаса в «Интер». В четверг пройдут новые переговоры
Франсеск Фабрегас и «Интер» проведут новые переговоры через день.
В среду спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне встретился с тренером «Комо», который остается главным кандидатом миланского клуба на замену Симоне Индзаги.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, руководство клуба из Ломбардии не меняет свою позицию и настаивает на сохранении испанского специалиста. Переход возможен лишь в том случае, если Фабрегас заявит о желании присоединиться к «нерадзурри».
Если подписать Франсеска не удастся, миланцы рассмотрят кандидатуры своих бывших футболистов – Патрика Виейра («Дженоа») и Кристиана Киву («Парма»).
Фабрицио Романо утверждает, что в четверг пройдет новый раунд переговоров между «Интером» и Фабрегасом, и тогда, скорее всего, будет принято решение.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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