«Комо» не отпускает Фабрегаса в «Интер». В четверг пройдут новые переговоры

Франсеск Фабрегас и «Интер» проведут новые переговоры через день.

В среду спортивный директор «Интера » Пьеро Аузилио в Лондоне встретился с тренером «Комо », который остается главным кандидатом миланского клуба на замену Симоне Индзаги.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , руководство клуба из Ломбардии не меняет свою позицию и настаивает на сохранении испанского специалиста. Переход возможен лишь в том случае, если Фабрегас заявит о желании присоединиться к «нерадзурри».

Если подписать Франсеска не удастся, миланцы рассмотрят кандидатуры своих бывших футболистов – Патрика Виейра («Дженоа») и Кристиана Киву («Парма»).

Фабрицио Романо утверждает , что в четверг пройдет новый раунд переговоров между «Интером» и Фабрегасом, и тогда, скорее всего, будет принято решение.