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Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»

Президент «Комо» заявил, что Франсеск Фабрегас не покинет клуб.

Ранее появилась информация, что в 38-летнем специалисте заинтересован «Интер», который ищет главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

«У нас долгосрочный проект. В ближайшие несколько сезонов он будет вращаться вокруг Фабрегаса. Сеск не покинет клуб», – заявил президент «Комо» Мирван Суварсо.

Минувший сезон чемпионата Италии «Комо» завершил на десятом месте. Команда впервые с 2003 года выступала в Серии А.

Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoФрансеск Фабрегас
logoИнтер
logoКомо
logoсерия А Италия
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