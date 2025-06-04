Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»

Президент «Комо» заявил, что Франсеск Фабрегас не покинет клуб.

Ранее появилась информация , что в 38-летнем специалисте заинтересован «Интер », который ищет главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

«У нас долгосрочный проект. В ближайшие несколько сезонов он будет вращаться вокруг Фабрегаса . Сеск не покинет клуб», – заявил президент «Комо» Мирван Суварсо.

Минувший сезон чемпионата Италии «Комо » завершил на десятом месте. Команда впервые с 2003 года выступала в Серии А.

Фабрегаса привлекает место в «Интере», но согласия он пока не давал. Тренер обещал «Комо» остаться, когда его хотели подписать «Байер» и «Рома»