«Интер» рассматривает назначение Виейра или Киву на случай отказа Фабрегаса
«Интер» продолжает поиск нового тренера в связи с уходом Симоне Индзаги.
Приоритет миланцев – назначение Сеска Фабрегаса, который, впрочем, обещал остаться в «Комо».
Также «Интер» рассматривает не только Кристиана Киву из «Пармы», но и тренера «Дженоа» Патрика Виейра.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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