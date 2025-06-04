«Интер» рассматривает назначение Виейра или Киву на случай отказа Фабрегаса

«Интер » продолжает поиск нового тренера в связи с уходом Симоне Индзаги.

Приоритет миланцев – назначение Сеска Фабрегаса, который, впрочем, обещал остаться в «Комо ».

Также «Интер» рассматривает не только Кристиана Киву из «Пармы», но и тренера «Дженоа » Патрика Виейра .