Шансы Виейра возглавить «Интер» возросли. Отступные тренера «Дженоа» – 500 тысяч евро

Шансы Патрика Виейра возглавить «Интер» возросли.

Ранее сообщалось , что «Интер» рассматривает назначение 48-летнего француза или Кристиана Киву на случай отказа Франсеска Фабрегаса .

Сегодня спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне встретится с Фабрегасом, который является главным кандидатом миланского клуба на замену Симоне Индзаги.

Встреча должна многое определить в плане возможного назначения тренера «Комо » в «Интер». При этом в «Комо » уверены в сохранении испанца, но «нерадзурри» настроены оптимистично.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , в последнее время шансы Виейра возглавить бывший клуб возросли на фоне возможной неудачи с Фабрегасом. Приглашение тренера не станет проблемой для «Интера » – в контракте Патрика с «Дженоа » прописаны отступные в 500 тысяч евро.