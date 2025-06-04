Шансы Виейра возглавить «Интер» возросли. Отступные тренера «Дженоа» – 500 тысяч евро
Шансы Патрика Виейра возглавить «Интер» возросли.
Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает назначение 48-летнего француза или Кристиана Киву на случай отказа Франсеска Фабрегаса.
Сегодня спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне встретится с Фабрегасом, который является главным кандидатом миланского клуба на замену Симоне Индзаги.
Встреча должна многое определить в плане возможного назначения тренера «Комо» в «Интер». При этом в «Комо» уверены в сохранении испанца, но «нерадзурри» настроены оптимистично.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в последнее время шансы Виейра возглавить бывший клуб возросли на фоне возможной неудачи с Фабрегасом. Приглашение тренера не станет проблемой для «Интера» – в контракте Патрика с «Дженоа» прописаны отступные в 500 тысяч евро.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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