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Мария Зайцева исполнит гимн России перед игрой с Нигерией

Мария Зайцева исполнит гимн России перед игрой с Нигерией.

Товарищеский матч состоится 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Зайцева известна как одна из основательниц и участница дуэта «#2Маши». Сейчас она ведет сольную карьеру.

Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем Россия – Нигерия в «Лужниках»

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1428 голосов
РоссияСборная России по футболу
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал сборной России по футболу
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