Мария Зайцева исполнит гимн России перед игрой с Нигерией
Мария Зайцева исполнит гимн России перед игрой с Нигерией.
Товарищеский матч состоится 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.
Зайцева известна как одна из основательниц и участница дуэта «#2Маши». Сейчас она ведет сольную карьеру.
Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем Россия – Нигерия в «Лужниках»
Россия
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Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал сборной России по футболу
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