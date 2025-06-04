Мария Зайцева исполнит гимн России перед игрой с Нигерией.

Товарищеский матч состоится 6 июня в Москве на стадионе «Лужники ». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Зайцева известна как одна из основательниц и участница дуэта «#2Маши». Сейчас она ведет сольную карьеру.

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