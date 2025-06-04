Мостовой о матче с Нигерией: «Будет очередной разгром с нашей стороны, скорее всего. Уже третий год так играем: приехали, пошумели, установили очередной рекорд, еще на салют посмотрим»
Александр Мостовой высказался о предстоящем матче сборных России и Нигерии.
Команды проведут товарищескую встречу в Москве. Она состоится 6 июня.
«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? (смеется). Мы бьем все рекорды.
Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и еще на салют посмотрим», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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